ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ‘ଆମ ବସ’ ସେବା; ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସମୟ…

ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆମ ବସ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପୁରପଲ୍ଲୀ, ସହର ବଜାର ସବୁଠାରେ ଖୁବ୍‌ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ମନେପକାଯାଇଥାଏ।  ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ଥିଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆମ ବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ବସ ଚାଲୁଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ବସ ଚଳାଚଳ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ବସ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ।

ସୂଚନାମୁତାବକ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ପରଠାରୁ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ ସେଥିଲାଗି CRUT ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୨୧ ତାରିଖ ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବସ ସେବା ଜାରି ରହିବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Gold Price: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ…

Amazon-Flipkart sale: ସେଲରେ ଫୋନ…

You might also like More from author
More Stories

Gold Price: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ…

Amazon-Flipkart sale: ସେଲରେ ଫୋନ…

Snake Bite: ଏହା ଆଗରେ ସାପ ବିଷ ବି ଫେଲ୍;…

PF Withdraw: PF ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ;…

1 of 27,568