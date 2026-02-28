ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୫ ଜଣ ମୃତ; ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, Viral ହେଉଛି ଛାତିଥରା ଭିଡ଼ିଓ…

ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୫ ଜଣ ମୃତ; ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, Viral ହେଉଛି ଛାତିଥରା ଭିଡ଼ିଓ…
ବୋଲିଭିଆରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ବୋଲିଭିଆରେ ଶୁକ୍ରବାର (୨୭ ଫେବୃଆରୀ) ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଲା ପାଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏଲ୍ ଆଲ୍ଟୋ ସହରରେ ଏକ ବୋଲିଭିଆନ୍ ବାୟୁସେନା ହର୍କୁଲେସ୍ C-୧୩୦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ABC ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୀମା ଜାଲ ଭାଙ୍ଗି କରି ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନଟି ଅନେକ କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ମୁଖ୍ୟ ପାଭେଲ ଟୋଭାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୃତକମାନେ ବିମାନରେ ଥିଲେ କି ସହରର ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟ ହାଇୱେରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାରରେ ଥିଲେ।
ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡିଛି ନୂଆ ନୋଟ୍: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନୂତନ ନୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମରିକ ବିମାନଟି ପୂର୍ବରୁ ସାଣ୍ଟାକ୍ରୁଜ୍ ସହରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ରନୱେରୁ ଖସି ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏଲ୍ ଆଲ୍ଟୋରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୟୁନିଟେଲ, ବୋଲିଭିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିଭିଆନା ଡି ଆଭିଆସିଅନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଲ୍ ଆଲ୍ଟୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ବିମାନଟି ଏହାର ନୌବାହିନୀର ଅଂଶ ନୁହେଁ।