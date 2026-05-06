IPL Final: ବଦଳିଗଲା ଫାଇନାଲ୍ ଭେନ୍ୟୁ! ବେଙ୍ଗୁଲୁରୁ ନୁହେଁ, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍

ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ ପ୍ଲେଅଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ଲେଅଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ – ମେ ୩୧ ରେ ​​ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ବୁଧବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ ପ୍ଲେଅଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ବୁଧବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଲିଗର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୧ ମଇରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଲିଗର ପ୍ଲେଅଫ୍ ର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (ପିବିକେଏସ)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଲିମିନେଟର ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ରବିବାର, ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ IPL ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ଦିନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭୦ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଏହି ନିରନ୍ତର ସୂଚୀ ସୋମବାର ବିରତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଶାଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ବୁଧବାର (୨୭ ମଇ) ରେ ଏଲିମିନେଟର ଖେଳାଯିବ। ଗୁରୁବାର (୨୮ ମଇ) ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଶୁକ୍ରବାର (୨୯ ମଇ) ରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯିବ। ତା’ପରେ ରବିବାର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ।

ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଆୟୋଜନ କରିବ। ନବନିର୍ମିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ୧୩୨,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ଷମତା ସହିତ, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରଥମେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ ଫାଇନାଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

 

