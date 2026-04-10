ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯମୁନା ନଦୀରେବୁଡ଼ିଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଡଙ୍ଗା , ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ନିଖୋଜ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ମଥୁରା: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଷ୍ଟିମର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ପାରେ।

ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। NDRF ଏବଂ ସେନାକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏକ NDRF ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।

ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୦ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୀଡିତମାନେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାର ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଷ୍ଟିମରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା: ଏହି ଘଟଣାଟି ଯମୁନା ନଦୀର କେଶି ଘାଟରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଷ୍ଟିମର ଏକ ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଡାଇଭରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ମଥୁରା ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଥୁରା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 29,627