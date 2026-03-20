କେମିତି ହେବ ଚମ୍ପିୟାନ? CSK କୁ ଲାଗିଛି କାହାର ନଜର! ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆହତ; ଚିନ୍ତାରେ ଧୋନୀ

IPL 2026:ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ CSK ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ସମାନ ଭାବରେ ନିରାଶ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏହି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳର ବୋଲିଂକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏବେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ତାରକାଙ୍କ ଆଘାତ CSK ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।

କ୍ରିକବଜ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲମ୍ବା, ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ସ୍ପିନର ନିକଟରେ ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଧା ଦେବ।

ନିଲାମରେ CSK ବିଡ୍ କରିଥିଲା: ଗତବର୍ଷ ନିଲାମରେ CSK ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ନଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ। ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ₹୧.୫ କୋଟିର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ IPL ୨୦୨୩ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସର୍ଟ ଅନେକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏଲିସ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ (SRH) ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (SRH), ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ (RCB), ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ (DC) ପରି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

KKR ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି: କେବଳ ସିଏସକେ ନୁହେଁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପେସର ମାଥିଶା ପାଥିରାଣାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ NoC ପାଇନାହାଁନ୍ତି।

