ଖେଳ କରିଦେଲା ଇରାନ; ଏଥର ହର୍ମୁଜ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୧୮ କୋଟି, ନୂଆ ଟୋଲ ଲଗେଇଲା ଇରାନ!
$2 Million Toll To Pass : ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ଟିକସ ଲଗାଇଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କିଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ₹୧୮୮ କୋଟି) ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଇରାନୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ: ଇରାନ ସଂସଦର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆଲାଏଦ୍ଦୀନ ବୋରୋଜେର୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କିଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୨ ନିୟୁତ ଡଲାରର ନୂତନ ଟୋଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
“କିଛି ଜାହାଜରୁ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଟିକସ ନେବା ଇରାନର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରୁ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ,” ବୋରୋଜେର୍ଡି କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ବୋରୁଜେର୍ଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲି ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରାନର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଇରାନୀ ସାଂସଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ।
ଇରାନ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକର ଜବାବରେ, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଏବଂ ଏହାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ତେହେରାନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାବି କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପରିବହନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।