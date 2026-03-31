ଯାହା ଡର ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା …ଇରାନ ସଂସଦରେ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ହର୍ମୁଜ୍ ପାର କଲେ ଏଥର …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଭୟ ଥିଲା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ସଂସଦ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଆଇନ’କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଇରାନ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଏଥିରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଟିକସ ଏବଂ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ (IRIB) ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ରଣନୈତିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ରିଆଲ୍-ଆଧାରିତ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
IRIB ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତକୁ ସୀମିତ କରୁଛି ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଏକପାଖିଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପୁନଃପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଓମାନ ସହିତ ମିଶି ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉଛି।
ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି: ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତେହେରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇରାନର ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ହର୍ମୁଜରେ ଆମେରିକା ବିଫଳ ହୋଇଛି: ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପୁନଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ।
ସେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ କହିଥିଲେ, “ବଜାରରେ ପ୍ରଚୁର ଯୋଗାଣ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଯିବାର ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଶାସନ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ, ଆମେରିକା ଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉପରେ ପୁନଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବ, ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦେଇ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲା ନ ଯାଏ ତେବେ ଇରାନର ବେସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁରନ୍ତ ‘ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖୋଲା’ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ତୈଳ କୂପ ଏବଂ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରି ଇରାନରେ ଆମର ‘ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି’କୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ।