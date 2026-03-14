IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ହଠାତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା; ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇଂଲିସ୍ କ୍ରିକେଟର କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟରସେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାଷ୍ୟକାର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଅଂଶ ରହିବେ। ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଛୁଟିଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା: ଗତ ବର୍ଷ, କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ୍ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କେବଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନୂତନ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରାମର୍ଶଦାତା ନାହାନ୍ତି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜାହିର ଖାନ ଗତ ସିଜନରେ LSG ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ IPL ୨୦୨୫ ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ: ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨୦ମ୍ୟାଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧ ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ୪ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ୮ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ୧୧ ଏପ୍ରିଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
🚨 समाचार 🚨
मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर नहीं बन सकता।
मैं उस समय के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जो काम की आवश्यकता है।
सभी खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए शुभकामनाएं! ❤️
हालांकि मैं आपको कॉम बॉक्स में वापस देखूंगा! आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है…
— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 14, 2026