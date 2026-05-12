ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା! ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ଶବ,ଗଲା ୭ ଜୀବନ!

ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକଦା ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି, ତଥାପି ଏହାର ନେତାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଜାରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତହସିଲ ସରାଇ ନୌରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନର ମୁଖଭାଗ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ବିଜୟ ସୁନାମି’ର…

ଲୁଚି ଛପି ଇରାନକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଧୋକେବାଜ୍…

ଉଦ୍ଧାର ସଂସ୍ଥା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପଠାଯାଇଛି। ନୌରଙ୍ଗ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସଇଦ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାନୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି: ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଇସାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତର ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ଏକ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୋଲିସ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁସ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ତାଲିବାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ବିଜୟ ସୁନାମି’ର…

ଲୁଚି ଛପି ଇରାନକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଧୋକେବାଜ୍…

CRPF ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬: ୯,୧୯୫ ପଦବୀ ପାଇଁ…

‘ଏ ଅକର୍ମା ସରକାର କିଛି…

1 of 22,247