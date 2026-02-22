ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୟଙ୍କର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସାତଟି TTP ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ; ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟ
ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ବୋମା ମାଡ଼
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶର ବାର୍ମଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମଦ୍ରାସାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେଟ୍ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଖୋଗିଆନି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶନିବାର ଠାରୁ, ପାକଟିକାର ବାର୍ମଲ ଏବଂ ଅର୍ଗୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ନାଙ୍ଗରହାରର ଖୋଗିଆନି, ବାହାସୋଦ ଏବଂ ଘନି ଖେଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମାବାଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା କଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସାତଟି ଶିବିର ଏବଂ ଗୁପ୍ତସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା: ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫିତନା ଅଲ-ଖାୱାରିଜ (FAK), ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦାଏଶ୍ ଖୋରାସାନ୍ ପ୍ରଦେଶ (DKP)ର ସାତଟି ଶିବିର ଏବଂ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତା ଏବଂ ସତର୍କତା” ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ ରମଜାନ ମାସରେ ଇସଲାମାବାଦ, ବାଜୌର ଏବଂ ବାନୁରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଏବଂ ଦାଏଶ୍ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନ ତାଲିବାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା: ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆଫଗାନ ତାଲିବାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନ ମାଟିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାରୁ ରୋକାଯାଉ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛି।
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା: ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ତାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନ ଦେଉ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୋହା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା – ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ: ଡନ୍ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ବାଜୌରରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। “ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଉ,” ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରାବି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି।