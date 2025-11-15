ଶୁଭମନ ଗିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି…ଆଉ ଖେଳି ପାରିବେନି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ! ଟିମ କୋଚ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା…
Ind vs SA:ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗିଲ ଗମ୍ଭୀର ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ସ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱିପ୍ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମୟରେ ବେକ ସ୍ପାମ୍ପସ୍ ଅନୁଭବ କରି ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହୁରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିଶ୍ଚିତ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଚାରି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ପଛପଟ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଉପରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଫିଜିଓ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଯାଇ ଥିଲେ।।
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କର ବେକରେ କ୍ରାମ୍ପ କିପରି ହେଲା। ସେ ହୁଏତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭଲ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।” ଗିଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବେକରେ କ୍ରାମ୍ପ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ : ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। “ଗିଲ୍ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ବେକରେ କ୍ରାମ୍ପ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମକୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଭାଗୀଦାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସମୟ ଖରାପ ଥିଲା।
ସୂଚନାମୁତାବକ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ୭୯ ରନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ହର୍ଟ ହୋଇ ରିଟାୟର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା।