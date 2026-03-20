ଭୟରେ ଥରିଲେନି ଟ୍ରମ୍ପ! ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଏହି ଦେଶ
Iran Israel US War: ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଏହି ଦେଶ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।
ସ୍ୱିସ୍ ସରକାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ରପ୍ତାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ।”
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଇରାକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିସ୍ ଆକାଶମାର୍ଗ ଦେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହା ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦, ୨୦୨୬) ସ୍ୱିସ୍ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ।
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଏତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହୁଥିବେ ଯେ ସେ ଇରାନରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ USS ତ୍ରିପୋଲି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ୨,୨୦୦ ମେରାଇନଙ୍କୁ ନେଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।