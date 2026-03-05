ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ହଇଚଇ; ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ବଙ୍ଗଳାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତ୍ତନ ଦେଇ ଗତିକରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ଖବର କାହାଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୪:୫୫ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ସରକାରୀ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ଇସ୍ତଫା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିକଟତର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ରାଜଭବନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ କିଏ: ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଲେଖକ, ବକ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପ-ଚାନ୍ସଲରଙ୍କଠାରୁ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।