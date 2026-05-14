ଚଳନ୍ତା ବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ! ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେନି ରାକ୍ଷସ ମଉକା ଦେଖି ମାଡି ବସିଲେ….
ଘରୋଇ ବସ୍ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି: ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେହି ଘରୋଇ ବସ୍ କୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ର ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ ଭିତରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନମୁନା ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ ଟି କେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ: ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ବସ୍ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ଏଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେମାନେ ଅପରାଧ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।