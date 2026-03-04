ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେନି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା! ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା
ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେନି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା!
Abhishek Sharma: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବ୍ୟତୀତ, ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଶେଷ ହୋଇଛି!
ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ମୋର୍କେଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଏହା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ। ସେମିଫାଇନାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଆରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ।”
ପିଚ୍କୁ ବିଚାର କରି କମ୍ବିନେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି?
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଚ୍ ବହୁତ ସସପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଘାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନର କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସବୁକିଛି କଭର୍ କରିଛୁ। ଦଳ ଚୟନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପିଚ୍ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ପିଚ୍ ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକେ ନରମ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏବେ ପଢିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଏହା ଏପରି ପିଚ୍ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।”