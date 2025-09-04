ବିଜେଡ଼ିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୁପ୍ରିମୋ ଖେଳିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଗେମ୍…

ବିଜେଡ଼ିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୁପ୍ରିମୋ ଖେଳିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଗେମ୍…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିଜେଡ଼ିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ (ବିଏମଜେଡି)ର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର) ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଏମଜେଡିର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। #BJDWithOdisha #BJD4Odisha pic.twitter.com/HcX3aMuyhD
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 4, 2025
ସେହିଭଳି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ୧୫ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି -:
1.ସୁମିତ୍ରା ଜେନା : ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
2. ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ : ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
3. ଲେଖାସ୍ରି ସାମନ୍ତସିଂହର : ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
4. ସୁଲୋଚାନା ଦାସ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
5. ସୁଲତା ଦେଓ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
6. ବାରଶା ସିଂ ବାରିହା : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
7. ସରମିସ୍ତା ସେଠୀ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
8. ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
9. ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାଟ୍ରା : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
10. ମିନତି ବେହେରା : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
11. କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
12. ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
13. ଦିପାଲି ଦାସ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
14. ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
15. ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ତିଆ : ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର)
ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। #BJDWithOdisha #BJD4Odisha pic.twitter.com/AHIXwWu9dc
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 4, 2025
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ୩ ଜିଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲାରେ ନୂଆ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଝିନ ହିକ୍କା କୋରାପୁଟ ଜିଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ରାୟଗଡା ବିଜେଡି ଜିଲା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୩ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ଓ ୧୨ ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୁମିତ୍ରା ଜେନା, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର-ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା। ସେହିପରି ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସୁଲତା ଦେଓ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା- ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା। ଶ୍ରର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର,ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର- ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୀନତି ବେହେରା, କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ- ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା। ଦୀପାଳି ଦାସ, ରଂଜିତା ସାହୁ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ତିଆ- ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ।