ବିରୋଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ AI ଭିଡ଼ିଓକୁ କଲା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବେ ଏ ଚିତ୍ର

ବିରୋଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ AI ଭିଡ଼ିଓକୁ କଲା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବେ ଏ ଚିତ୍ର
କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରାଗଜୀତି- ଏ ଶବ୍ଦ ଅନେକ କଥା କୁହେ। ତାହାସହ ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯ ବେଶ୍ କାମରେ ଆସେ । ମହାଭାରତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାୟଣ ପ୍ରତ୍ଯେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୀତିର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ…
କହିରଖୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆ ହୀରାବେନଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଏକ ନାଟକୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛି ।
“AI GENERATED” ଚିହ୍ନିତ 36 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି କ୍ଲିପ୍ ଅନଲାଇନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ଭିଡିଓକୁ ରକ୍ଷା କରି କହିଛି ଯେ ଏଥିରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ।
“ସାହାବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା’ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି” ଶୀର୍ଷକରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଭିଡିଓଟି ବିହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ବିଜେପି ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ନିମ୍ନଗାମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ପୃଥକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା’ଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି,” ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ।
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ମଧ୍ୟ X ରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓ ସହିତ ଦଳ “ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି”। “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ମିଛ କହି ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଦଳ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବଦଳରେ ‘ଗାଲିୱାଡି’ ହୋଇଯାଇଛି,” ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲିପକୁ “ଘୃଣ୍ୟ” ଏବଂ “ଲଜ୍ଜାଜନକ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ। “ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଠାରେ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖୁଛ। ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପିଲାଟି ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୋର ନୁହେଁ, ତୁମର ନୁହେଁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ଶ୍ରୀ ମୋଦି ‘ମୋତେ ଛୁଇଁ ନ ଦିଅ’ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏପରିକି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାସ୍ୟରସକୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ହାସ୍ୟରସ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନସୀହତ (ପରାମର୍ଶ) ଅଛି,” ଖେରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା’ ସମୟରେ, ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା ସହିତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା “ଅକଳ୍ପନୀୟ” ଏବଂ “ଦେଶର ସମସ୍ତ ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ”। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର “ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।”
ସେହି ଘଟଣା ପରେ, ବିହାରରେ NDAର ମହିଳା ଶାଖା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ। ବିଜେପି ନେତାମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ RJD ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଯାତନା “ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ” ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି।