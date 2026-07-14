PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ଅପଡେଟ ନହେଲେ ଅଟକିବ କ୍ଲେମ; ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ନିଜର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମଟି PF ଖାତାର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ, କ୍ଲେମ ଏବଂ ଇ-ନୋମିନେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ PF ଖାତାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର UAN ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲଭାବେ ଅପଡେଟ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ PF ପ୍ରୋଫାଇଲର ଫଟୋ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଅପଡେଟ ରହିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ କ୍ଲେମ ଅଟକି ଯାଇପାରେ।

କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ

EPFOର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ PF ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅପଡେଟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଇ-ନୋମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବମିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପରମାଣୁ ବୋମାଠୁ ବି ବଡ଼…

୧୨୭ କିଲୋର କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ…

ଇ-ନୋମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଫଟୋ ଜରୁରୀ

EPFO ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫଟୋ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇ-ନୋମିନେସନ୍ ଭଳି କିଛି ସେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ PF ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଲେମ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।

ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ
୧. EPFOର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
୨. UAN ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
୩. ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ‘View’ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ।
୪. ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫଟୋ ଦେଖାଗଲେ ସେଭ୍ (Save) କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ।

ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ

PF ଖାତାଧାରୀ କେବଳ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ବରଂ [ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର Redacted], ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ PF ଉଠାଇବା, ପେନ୍‌ସନ୍, ଇ-ନୋମିନେସନ୍ ଏବଂ କ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପରମାଣୁ ବୋମାଠୁ ବି ବଡ଼…

୧୨୭ କିଲୋର କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ…

୪ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉନି…

ସର୍ବସାଧରଣରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ରେ…

1 of 9,866