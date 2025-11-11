ଭାରତ-ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ନଭେମ୍ୱର ୧୪ରେ ହୋଇ ନପାରେ ମୁକାବିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଲର୍ଟ!
ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ କୋଲକାତା।
କୋଲକାତା: ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ମନୋଜ ବର୍ମା ହାଇ ଆଲର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ।”
କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ (ସିଏବି) ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନର ମନୋଜ ବର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସାରା ସହରରେ ବିଶେଷକରି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା, ରାଜଭବନ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାତୁ ସ୍କାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ରହୁଥିବା ସହରର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାଲିଘାଟ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୫୨ ସମୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।