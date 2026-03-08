ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେନି ଏହି ୪ ଖେଳାଳି!

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୪ ଖେଳାଳି!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଖେଳିବେ।

ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ନମ୍ବର ୧ ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ରହିବେ କି? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବରୁଣ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଉଭୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ହେବେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୬୪ ରନ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡିବେ:

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ଏଗାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପିଚ୍ ଆଧାରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜିମି ନୀଶାମ କିମ୍ବା ଜାକବ ଡଫିଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ:

ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ରାଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, କୋଲ୍ ମୁକୋନକି, ଜିମି ନେଶମ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ।

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର:

ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାରିଥର ICC ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦଳ ଦୁଇଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

