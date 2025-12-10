ଆସିବ ମହାଭୂକମ୍ପ; 98 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ସୁନାମୀ ଲହର, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିବ! ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ
କୌଣସି ବି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ସହ ସୁନାମୀ । ସରାକର ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ ।
ଜାପାନ: ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜାପାନ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ହୋକ୍କାଇଡୋର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଓମୋରିର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 34 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠା ଉପରେ ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଏକ ବିରଳ “ମହାଭୂମିକମ୍ପ ପରାମର୍ଶ” ଜାରି କରିଛି।
ମହାଭୂମିକମ୍ପ ସତର୍କତା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା (JMA) କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଠରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ଜାପାନ କାହିଁକି ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି?
JMA କହିଛି ଯେ ସୋମବାରର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋକ୍କାଇଡୋ-ସାନରିକୁ ଉପକୂଳରେ ଭୂକମ୍ପ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍ ଜାପାନ ତଳ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ଜାପାନ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିଶିମା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଶର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭୂମିକମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୧ର ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ଏହି ଜାପାନ ଟ୍ରେଞ୍ଚରେ ଗତିବିଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପର ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି ଅଛି?
JMA ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ 2011 ରେ 9.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 7.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖାଉଥିଲା। 2011 ରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି, ଯାହା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ମିଟର (50 ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଇୱାଟେ, ମିୟାଗି ଏବଂ ଫୁକୁସିମାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫୁକୁସିମା ଡାଇଚି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ।
ଆଗାମୀ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ କିପରି ହେବ?
ଜାପାନର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ହୋକାଇଡୋ-ସାନରିକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିକମ୍ପ 30 ମିଟର (98 ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 1 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, 2 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ସଂରଚନା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 31 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନ (198 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଶୀତଦିନେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ, ତେବେ 42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ହାଇପୋଥର୍ମିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।