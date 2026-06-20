ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମେଗା ପ୍ଲାନ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

Petrol-Diesel Price : କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ କମିବାକୁ ଯାଉଛି? ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଖବର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୁଣି ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ କମାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

କେତେ କମିପାରେ ଦାମ?

ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୭୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୬୭ ଟଙ୍କା କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୩୭୩ ଟଙ୍କାରୁ କମି ୨୯୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୩୭୮ ଟଙ୍କାରୁ କମି ୩୧୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ସରକାର କାହିଁକି କମାଉଛନ୍ତି ଦାମ?

ସରକାର ହଠାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଇନ୍ଧନ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଇବା-ପିଇବା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଚାପକୁ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ?

ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ।

ଭାରତରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା?

ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଏଠାରେ (ଭାରତରେ) ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଶସ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

NTAର ଏ କି ଅବହେଳା, ନାଗପୁରର ନିଟ୍…

1 of 12,869