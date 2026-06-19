୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ୍ରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ର ମଧ୍ୟ କମିଲା ଦର; ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା କେତେରେ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ ?
ଆଜି ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମୁନାଫା ଅସୁଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
Gold-Silver Price : ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ଆଜିର ସୁନା-ରୂପା ଦର: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୧୯ ଜୁନ୍ରେ ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ସର୍ରଫା ବଜାର ସହିତ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କମିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। MCX ରେ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୫୯୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୬୦NT ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।
ଆଜି ସୁନା ଦର କେତେ ଅଛି?
ଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୪,୯୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଏଠାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୩,୭୧୯ ଟଙ୍କା ଅଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୩,୭୦୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
କୋଲକାତା: ଆଜି କୋଲକାତାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧ ୪,୯୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୩,୭୦４ ଟଙ୍କା ଅଛି।
ଚେନ୍ନାଇ: ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୪,୭୯୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୩,୫୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ରୂପା ଦର ବି ହେଲା କ୍ରାସ
ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିଲଭର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ (Silver ETFs) ରେ ଆଜି ୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଇଛି। MCX ରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୩୭,୬୨୦ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୩୮,୭ ୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୫୯,୯ ୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ହ୍ରାସ?
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଋତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟଳି ଯାଇଥିବାରୁ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିନିଯୋଗକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁନାଫା ଅସୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ବଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନାର ଚାହିଦା କମିଯାଏ। ଚାହିଦା କମିବା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।