ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଥିଲେ ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାର (ମେ ୨୮) ପାଟନା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବାର୍ହରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ।
ଡଙ୍ଗାଟି ହଠାତ୍ ନଦୀ ମଝିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ହ ଏସଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ SDRF ଦଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରା ପକାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।