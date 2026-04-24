ରାଘବଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେପି ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ..
Arvind Kejriwal: ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ । ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା । ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରି ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଳ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ ।
ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି।”
ବିଜେପିରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି?
ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂହ ସାହାନି ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପରେ ୩ଜଣ ସାଂସଦ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଇଡି ଚଢାଉ ପରେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା
ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଆପ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆମର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଇଡି ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ପରିସରରେ ଏକ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ପଜଲର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଚଢାଉ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।”
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି
ସେପଟେ ରାଘବ ଚଢା କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲି। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ବାକି ଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦିଅ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ।”