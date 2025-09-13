ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ବିସିସିଆଇ କାହିଁକି ବୟକଟ କରିବ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ
ଏସିଆକପର ବିଗ୍ ପାଇଟକୁ ବିସିସିଆଇର ବର୍ଜନ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ରବିବାର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ‘ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ’ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୈନିକ ଜାଗରଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରୀ ଆୟୋଜକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାଂଶ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ।
ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଏଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତରେ ‘ବୈଠକ ଅଭିଯାନ’ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି।
ଦୁବାଇରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏଥର ଏପରି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୟଭୀତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି)ର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।
ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଖରାପ ପସନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହେବ।
ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସର୍ବଦା ଆସୁଥିବା ଉଚ୍ଚ-ପିଚ୍ କାହାଣୀର ଅଭାବ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ପେସର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନର ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ କାଗଜରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଜର ପାଦ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଫର୍ମାଟର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ସର୍ବଦା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ଲାଇନ-ଅପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଓପନର୍ ସୈମ ଆୟୁବ, ମଧ୍ୟମ-ଅର୍ଡର ୱିଲୋ-ୱିଲ୍ଡର ହାସନ ନୱାଜ୍ ଏବଂ ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ, ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ୍ ଭଳି ସ୍ପିନରଙ୍କ ତ୍ରିମୁଖୀ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦଳରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯାହା ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାର ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ: ସାହିବଜଡା ଫରହାନ, ସାଇମ ଆୟୁବ, ଫଖର ଜମାନ, ମହମ୍ମଦ ହରିସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ହାସନ ନୱାଜ, ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି, ହରିସ ରାଉଫ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ସୁଫିଆନ ମୁକିମ।