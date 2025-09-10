ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଶୀଳା କାର୍କି ହେବେ ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!
ନେପାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ନେପାଳ: ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କ୍ଷମତା ଏବେ ସେନା ହାତରେ ଅଛି। ଦେଶରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଏହାସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କତା ହେଉଛି ଯେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଜେନ ଜୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଜେନେରାଲ ଜୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଜେନ ଜୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ନେପାଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହୋଇପାରେ କାରଣ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ଜେନେରାଲ ଜେଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାରରେ ଦୁର୍ଗା ପାରସାଇ, ଆରଏଲଏସପି ଏବଂ ଆରପିପିର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ: ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜନମାନସରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ନ୍ୟାୟ’, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ନ୍ୟାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ‘କାରା’ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଯାହା ତାଙ୍କ ହାଜତ ସମୟରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କରେ।