8th Pay Commission: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪ ଗୁଣା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି, ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର?
୪ ଗୁଣା ବଢ଼ିବ ଦରମା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା।
ଦରମା ଗଠନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି:
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗଠନ ‘ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ’ (PSNM) ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛି।
ସଂଗଠନ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହିଛି ଯେ ସ୍ତର ୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମୌଳିକ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ୟୁନିଅନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨.୫୭ ରୁ ୨.୬୨ ଏବଂ ୩.୮୩ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ପ୍ରାୟ ୬-୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ।
ଦରମା ଚାରିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି:
୧. ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଜଦୁର ସଂଘ (BPMS) ଦାବି କରିଛି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୭୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ।
୨. ଏହା ସହିତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ।