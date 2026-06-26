ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏବେ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୭ କିଲୋ ମାଗଣା ରାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ନୂଆ ସ୍କିମ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା (AAY) ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ମାସିକ ସ୍ଥିର ୩୫ କିଲୋ ବଦଳରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୭ କିଲୋ (ସର୍ବାଧିକ ୩୫ କିଲୋର ସୀମା ସହିତ) କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ।
Rasan Card New Rule : ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୩’ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୩’ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬’ ଉପରେ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, AAY ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ (ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ) ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଦେଖି ପ୍ରତି ମାସରେ ପରିବାର ପିଛା ୩୫ କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ‘ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର’ (Priority Households) ଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା କମ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯଦିଓ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି (ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର) AAY ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବା ଅଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି।
କାହାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନିୟମର ଫାଇଦା ଏବଂ କାହାକୁ ନାହିଁ?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବାର-ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଭାବୀ ବା ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (ଆକାର) ଆଧାରରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
AAY ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୪ କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳିବ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଏକ AAY ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୪ କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୩୫ କିଲୋର ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳିବ। ଛୋଟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ କାରଣ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଆବଣ୍ଟନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ହେବ।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?
ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ‘ମାନବ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ’ (human life cycle approach) ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ନିଜର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୩’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର (PHH) ଏବଂ AAY, ଦୁଭୟଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।