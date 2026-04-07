ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ବଡ଼ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ବୈଠକ, ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପରିଷଦ (ସଂଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି)ର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବ।
ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବୈଠକର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଶା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କମିଟି ନିୟୋଜିତ:
ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି। ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ମିଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ, ସରକାର ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନକୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଗଠନ ତାରିଖରୁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କମିଶନକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ସମୟସୀମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୮ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ:
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩.୨୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସଠିକ ପରିମାଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।