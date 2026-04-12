ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ପରେ ଆସିଲା ଇରାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବନ୍ଦ ରହିବ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ! ଜେଡି ଭେନ୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଇରାନ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଇରାନ କହିଛି ଯେ, “ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ କେବେବି ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିନଥିବ । ”
ଇରାନ, ଆମେରିକାକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାବୀ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନୁରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଘାନାସ୍ଥିତ ଇରାନ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକା ନିଜ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ପଠାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ୨୧ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେରିକା ସେହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିନଥିବ । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେବି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖାଲି ହାତରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟୋବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ । ୨୧ ଘଂଟାର ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ” ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେରିକା ନିଜ ରେଡ ଲାଇନ ଏବଂ ସେହି ଦାବୀ ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ । ”
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ୨ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବାର ୪ ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପଂହଚିଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ସଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ୱାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।