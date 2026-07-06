ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦ ରୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଯବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ, ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦ ରୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଯବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ
Agnipath Scheme: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ବିବାଦୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ‘ଅଗ୍ନିପଥ’ କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ୪ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତିନି ସେନା (ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଓ ନୌସେନା) ରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ହିଁ ନିୟମିତ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ଭାବେ ରଖାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ ।
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ମୋହର ବାଜିନାହିଁ ।
କେମିତି ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ପ୍ରଥମ ୪ ବର୍ଷର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସେବାମୁକ୍ତ ହେବେ । ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାୟୀ ବା ନିୟମିତ ସୈନିକ ଭାବେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ।
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଗତ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯବାନମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ।
ବଢୁଛି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୀମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଷରେ କେବଳ ସେନାରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ହଜାର ଅଗ୍ନିବୀର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ହଜାର ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।