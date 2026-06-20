କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ‘ଟର୍ମସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ’ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରଠାରୁ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗତ ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ମାସର ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହି କମିଶନ ପ୍ରାୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ DA ଘୋଷଣା ସମ୍ଭାବନା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା (DR) ରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ ଦର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି DA ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPS ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଞ୍ଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି DA ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସର ଗ୍ରାଫ୍ ବା ହାରାହାରି ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ।
କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ର ଗଣନା ଲେବର ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ୱର୍କର୍ସ’ (AICPI-IW) ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ର AICPI-IW ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୮ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୪୯.୯ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ର DA ହାର ମେ’ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ଆସିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ
୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ଥିଲା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) କୁ ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବା କିମ୍ବା NPS/UPS ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା HRA, ରିସ୍କ ପେ, ବୋନସ ଏବଂ ଛୁଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁବିଧାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୧୫ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ କମିଶନ ଏବେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ।
୬ ଓ ୭ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବେତନ କମିଶନ
୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କମିଶନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (ଲକ୍ଷ୍ନୌ): ୨୨-୨୩ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬
- ଓଡ଼ିଶା (ଭୁବନେଶ୍ୱର): ୬-୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬
- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (କୋଲକାତା): ୯-୧୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମିଶନ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।