କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ RBI ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା
Credit Card: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏହାର ନିୟମାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଏବଂ ହ୍ରାସିତ ଶୁଳ୍କର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦେୟ ତାରିଖ ବ୍ୟତୀତ ତିନି ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରିମାନା ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ତାରିଖ ହରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରୀ ଜରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
୩ ଦିନର ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧି
RBI ର ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦେୟ ତାରିଖ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ତିନି ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ତାରିଖ ମାସର ୫ ତାରିଖରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରିମାନା ନ ଦେଇ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରିପାରିବେ।
ବିଳମ୍ବିତ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୀମା
ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ, ବିଳମ୍ବିତ ଶୁଳ୍କ ଏବେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବକେୟା ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତିନି ଦିନର ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଏକ ବକେୟା ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସମୟାନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରିଲିଫ୍
ଆରବିଆଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୭ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିଲିଫ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।