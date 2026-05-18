୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବୈଠକରେ ମିଳିଲା ସଂକେତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଲାଭ
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ, ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ମେ’ ୧୧ ତାରିଖରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍-ଜ୍ୱାଇଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ (NC-JCM) ର ୪୯ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ, କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ (DoPT), ରେଳବାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅମୀମାଂସିତ ଦାବି ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିଛି।
କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରୁଣା ପେନସନର ଫାଇଦା?
ବୈଠକରେ ଓଲ୍ଡ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୩ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, DOE ଏବଂ DOP&PW ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି।
ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଠକରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୨୦୦୩ ମସିହା କିମ୍ବା ତା’ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ କଟ୍-ଅଫ୍ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ OPS ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି।
କ’ଣ ଏହି ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଲ୍ଡ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ (OPS) ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଆଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦରମାର ସିଧାସଳଖ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଶି ପେନସନ ଆକାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ପାଇଥାନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ ରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା (NPS) ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର NPS ବା UPS ଭଳି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ପେନସନ ରାଶି ସେୟାର ବଜାରର ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ OPS ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।