ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବ ଏକାଥରେ ୩ ମାସର ରାସନ୍
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନ: ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବ ୩ ମାସର ରାସନ
Ration Card: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟୟର ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ଜନହିତକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ୩ ମାସ (ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ପାଇଁ ରାସନ ଏକାସାଥିରେ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସରଳ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା। ଆଗରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଶସ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଓ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏକାଥରେ ୩ ମାସର ରାସନ ମିଳିବାରୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାସନ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ହେବ। ସରକାର ଏଥି ପାଇଁ ଇ-ପିଓଏସ୍ (e-POS) ମେସିନ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାସନ ନେବା ସମୟରେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଅନୀତିକୁ ରୋକିବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସନ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାରେ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ଦୁହିଁ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ଏବେ ଏକାଥରେ ରାସନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ।
ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଶପ୍ (FPS)କୁ ଯାଇ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସମୟରେ ଯାଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ୩ ମାସର ରାସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ କମାଇବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।