ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ATM ଭଳି କାମ କରିବ ONORC, ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚିନ୍ତା ଶେଷ

ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ATM ଭଳି କାମ କରିବ ONORC

By Jyotirmayee Das

ONORC Rule: ଦେଶରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ରେସନ ଦୋକାନରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଗହମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।

ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସରିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମେସିନ୍‌ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ନ ମିଶିବା କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସନ ମିଳିପାରିନଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ…

ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ…

କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି.ଏଲ୍. ବର୍ମା ନିଜର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ATM ଭଳି କାମ କରିବ ONORC

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି.ଏଲ୍. ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ONORC ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି ସହଜ କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସହରରୁ ନିଜ କୋଟାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।

ଯେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ATM ମେସିନ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହାସଲ କରିହେବ।

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ୱାନ ନେସନ ୱାନ ରେସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରେସନ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସହରରେ ଥିବେ, ସେଠାରେ କେବଳ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ…

ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ…

ଏହି ଦୋକାନରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ ଲୋକ!…

BSNLର ଧମାକାଦାର୍ ଅଫର, ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ…

1 of 28,215