ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା, WFI କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ !
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ WFI କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Vinesh Phogat News : ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ମଇ) ଦିନ ପହଲୱାନ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନେଶ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲରେ ଯେପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏଥିସହିତ ଅଦାଲତ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାଗିଦ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନେଶଙ୍କୁ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କାହିଁକି “ଅଯୋଗ୍ୟ” ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଖେଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଦାଲତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ଥାଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ କୁସ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବୋପରି ହେବା ଉଚିତ।
ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିବାଦ ଲାଗିରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଖେଳାଳି ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ମଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ବିନେଶଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନେଶ ଅଦାଲତରେ WFI ର ଚୟନ ନୀତି ଏବଂ ୯ ମଇର ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
WFI ଲଗାଇଲା ଅନୁଶାସନହୀନତାର ଅଭିଯୋଗ
WFI ୯ ମଇରେ ଜାରି କରିଥିବା ନୋଟିସରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ୨୬ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନେସନାଲ ଓପନ୍ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ମହାସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ବିନେଶ ଅନୁଶାସନହୀନତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ନିୟମ ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
WFI ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିନେଶ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଚୟନ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
WFI ର ନୂତନ ଚୟନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପଦକ ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଚୟନର ଆଧାର ମାନାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ନୀତିକୁ ନେଇ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ହେଲା, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରେ।
ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶର ମଧ୍ୟ ହେଲା ଉଲ୍ଲେଖ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖେଳ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ।