LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର, କମିବ ଗ୍ୟାସ ଦର! ଆଜି ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନନ୍ଦା ଦେବୀ

ଜାହାଜ କୂଟନୀତିରେ ଭାରତର ସଫଳତା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଜାହାଜ “ଶିବାଲିକ୍” ଗୁଜୁରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, “ନନ୍ଦା ଦେବୀ” ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ “ଜଗ୍ ଲାଡଲି” ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରେ ଲାଗିବ।

ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସକୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ରିଫାଇନାରୀ ଡିପୋକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଜାହାଜ କୂଟନୀତିରେ ଭାରତର ସଫଳତା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର କୂଟନୀତି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇରାନ “ଶିବାଲିକ୍”କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ଏହାର ମାଲ ଖଲାସ କରୁଛି।

ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଏଲ୍ପିଜି ଜାହାଜ। ୟୁଏଇରୁ ୮୧,୦୦୦ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବହନ କରୁଥିବା ଜଗ ଲାଡଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ଡକିଂ କରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଜାହାଜର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏନଜି, ପିଏନଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

୨୨ଟି ଜାହାଜ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛି: ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ରାସ୍ତା ପାଇସାରିଛି, ତଥାପି ୨୨ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଫସି ରହିଛି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭାରତ ଏକ “ଶୀତଳ” ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହା ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମରିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ନୁହେଁ।

