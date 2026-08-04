ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କହିଲେ- କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ…
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଆଲକୋହଲ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଥିବା ମଦ୍ୟପାନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ କ’ଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ପୂରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ କ’ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ କ’ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଷ୍ଟୋକ୍ସ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ଙ୍କ ସହ ‘ଫର୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍’ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗସ୍ ଏଟକିନସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା।
ବ୍ରଡ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ କ’ଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି?
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଦଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।”
“ଆମେ ୨୦୨୬ରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହୋଇଛି। କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅବିଚଳ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ।”
ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଆସିଛି। ଆଲକୋହଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଯେ, ଖେଳ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ।”
“ଏବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ, ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଆଲକୋହଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।”
କ୍ଲବ ବିବାଦ ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୋ ରୁଟଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ଜୋ ରୁଟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।