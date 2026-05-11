ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PA ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା; କିଏ ଏହି ରାଜ ସିଂ, ଯାହାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଉଠାଇ ନେଲା କୋଲକାତା ପୋଲିସ?

ଗିରଫଦାରୀ ସମୟରେ ରାଜ ସିଂଙ୍କ ମା’ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ କୋଲକାତା ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି।

By Priyanka Das

Suvendu Adhikari PA Murder Case :  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଲିଆ ନିବାସୀ ଠାକୁର ରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ ସିଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣେ ଶୁଟର। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସହ ବଲିଆ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ହେଲା ଗିରଫଦାରୀ

ଅଯୋଧ୍ୟା ଜୋନ ଏଡିଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ବିହାରର ବକ୍ସରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ରାଜ ସିଂଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ମା’ କଲେ ଗିରଫଦାରୀର ବିରୋଧ

ଗିରଫ ସମୟରେ ରାଜ ସିଂଙ୍କ ମା’ ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ କୋଲକାତା ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି। ବଲିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହତ୍ୟା ଦିନ ରାଜ ସିଂ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିନେଲା। ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଘରର ସିସିଟିଭି ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।”

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନାମ

ରାଜ ସିଂ ବଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ଉ କୁରେଜୀ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସହରର ଆନନ୍ଦ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଘର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦ରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି।

ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ରାଜ ସିଂ

ରାଜ ସିଂଙ୍କ ଫେସବୁକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଭା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଚିଲକହର ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ଏବଂ କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ।

ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ ସିଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାତି ତଥା ଏମଏଲସି ରବିଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ପାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଅଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।

 

