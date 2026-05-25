ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, AIADMK ର ତିନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମର୍ଥନ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଜେସିଡ଼ି ପ୍ରଭାକର ତିନିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ବିଧାୟକ TVK ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।"
Tamil Nadu AIADMK MLAs Resign : ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣିଥରେ AIADMK କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ AIADMK ର ତିନି ବିଧାୟକ – ଏମ୍. କୁମାରବେଲ, ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ଜୟକୁମାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଜେସିଡ଼ି ପ୍ରଭାକର ଏହି ତିନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। AIADMK ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତିନିଜଣ ବିଧାୟକ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ (TVK) ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ତିନିଜଣ ସେହି ୨୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ସମୟରେ TVK ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ଯଥାକ୍ରମେ ମଧୁରାନ୍ଥକମ୍ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଏମ୍. କୁମାରବେଲ, ଧାରାପୁରମ୍ରୁ ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ପେରୁନ୍ଦୁରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜୟକୁମାର AIADMK ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଧାରାପୁରମ୍ (ତିରୁପୁର) ଏବଂ ପେରୁନ୍ଦୁରାଇ (ଇରୋଡ୍) ପଶ୍ଚିମ ତାମିଲନାଡୁର କୋଙ୍ଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି AIADMK ର ପାରମ୍ପରିକ ଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା।
TVK ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତିନି ବିଧାୟକ
ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ (TVK) ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସି.ଭି. ଷଣ୍ମୁଗମ୍-ଏସ୍.ପି. ଭେଲୁମଣି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା AIADMK ର ପାଞ୍ଚଜଣ ବିଧାୟକ ପୁଣିଥରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଇ.କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭେଲୁମଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍.ଏମ୍. ସୁକୁମାର (ଆର୍କୋଟ) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତିନିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଜଣ ବିଧାୟକ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଫେରିବା ପରେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ରୁ କମି ୧୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।