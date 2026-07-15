ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଆଜି କିଣିଲେ ବଞ୍ଚିବ ପଇସା; ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ତାଜା ରେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ
ବୈଶ୍ୱିକ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା ସମେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ସହ ରୂପାର ତାଜା ଦର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
Gold Silver Price Today : ବୈଶ୍ୱିକ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା ସମେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ସହ ରୂପାର ତାଜା ଦର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ କ’ଣ ଆଜି ସୁନା-ରୂପା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି? କିଣିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ୨୪, ୨୨ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ଆଜିର ତାଜା ଦର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ!
ଆଜି ବଜାରର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମାର୍କେଟ (MCX) ରେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଉଭୟରେ ଦର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସୁନା ପ୍ରାୟ ୭୨୩ ଟଙ୍କା କମି ୧,୪୧,୫୩୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୂପା ୭୩୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨,୨୨,୪୫୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରରେ କାରବାର କରୁଛି।
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ତାଜା ଦର
ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସରାଫା ବଜାରରେ ଏହାର ଦର ହାରାହାରି ୧୪,୨୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪,୩୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧,୪୨,୨୦୦ ରୁ ୧,୪୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର
ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଗହଣା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଭାଉ ପ୍ରାୟ ୧୩,୦୩୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୩,୧୯୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧,୩୦,୩୦୦ ରୁ ୧,୩୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ) ପାଖାପାଖି ରହିଛି।
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ
ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଚମକ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବଜାରରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ ୧୦,୬୭୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦,୮୮୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା କମ୍ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିକଳ୍ପ।
ମହାନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସୁନାର ଭାଉ କେତେ?
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୪୩,୭୯୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧,୩୨,୩୮୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟର ଦର ୧,୪୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା, କଲିକତାରେ ୧,୪୪,୦୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧,୪୪,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି।
ରୂପା ଦରରେ ଆଜି କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି?
ସୁନା ସହିତ ଆଜି ରୂପା କ୍ରେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ। ଘରୋଇ ସରାଫା ବଜାରରେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା (୯୯୯ ପ୍ୟୁରିଟି) ର ଭାଉ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବାଦ୍ ପ୍ରାୟ ୨,୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ୨,୨୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦରରେ ୩% GST ଏବଂ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ସାମିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କିଛିଟା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ହଲମାର୍କ (HUID) ଦେଖି ସୁନା ଗହଣା କିଣନ୍ତୁ।