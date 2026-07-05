ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, SOLVE ରକେଟ ମୋଟରର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ 'ସଲ୍ଭ' (SOLVE) ରକେଟର ସଲିଡ୍ ମୋଟରର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ISRO Gaganyaan Mission Update: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନ ‘ଗଗନଯାନ’କୁ ନେଇ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିନେଇଛି। ଇସ୍ରୋ ‘ସଲ୍ଭ’ (SOLVE – ସବ୍-ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭ୍ହିକିଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍) ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ରକେଟ୍ର କଠିନ ଇନ୍ଧନ (ସଲିଡ୍ ମୋଟର) ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି।
ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ହେଲା ସଫଳ ଟେଷ୍ଟ
ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ରକେଟ୍ ମୋଟରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
କାହିଁକି ସ୍ପେଶାଲ୍ (ବିଶେଷ) ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ?
‘ସଲ୍ଭ’ (SOLVE) କୌଣସି ସାଧାରଣ ରକେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗଗନଯାନ ମିଶନର ‘କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍’ (ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ବସିବେ)ର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୭ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ରକେଟ୍ରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ୧୦ଟି ପାରାଚୁଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ପାରାଚୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଗତିକୁ ଧିମା କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ।
କଣ ଏହି ଗଗନଯାନ ମିଶନ?
ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଭାରତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷୀ (ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ) ମହାକାଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ମହାକାଶର କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଇବ। ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ତିନି ଦିନ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ।
ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି (ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି)ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଏକ ବିଶେଷ ‘କ୍ରୁ ଏସ୍କେପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେଟେଡ୍ ଏଲ୍ଭିଏମ୍-୩’ (HLVM-3) ରକେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ମିଶନକୁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି।