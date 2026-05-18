NEET ପେପର୍ ଲିକ୍: ସିବିଆଇ ରଡାର୍ରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜେରା, ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ
NEET Paper Leak: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET-UG ୨୦୨୬)ର ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଏବେ ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ରୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାତୁର ସହରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସିବିଆଇର ସାର୍ପ ରଡାର୍କୁ ଆସିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ସହିତ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆରସିସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସିବିଆଇର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ
CBIର ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲାତୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ରେଣୁକାଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍’ (RCC) କ୍ୟାରିୟର ସେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମାଲିକ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଓଁକର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଶିବରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ରବିବାର ଦିନ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁନେ ଡକାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସିବିଆଇର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆରସିସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି।
ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର!
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଆରସିସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ର ପ୍ରାୟ ୪୨ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ମେ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଅସଲି ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ନିଜେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଓ ସିବିଆଇ ଏହି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ
ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ନୀଟ୍ ପେପର୍ ସେଟିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପି.ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ କୋଚିଂ ସଞ୍ଚାଳକ ମୋଟେଗାଓଁକର ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ନିଜ ଘରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କରାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଲେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ମେଳ ଖାଉଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଲାତୁର କନେକ୍ସନ ଏବେ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଣାବିକା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସିବିଆଇ ଲାତୁରର କେତେକ ନାମୀଦାମୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ୍ କରିଛି। ସିବିଆଇର ୨୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଲାତୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପୁନେ, ନାନ୍ଦେଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ଭାଜୀନଗରର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନେଟୱର୍କକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାକେଟ୍ରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।