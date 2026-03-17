LPG ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା; ଆଧାର e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ସବସିଡି!
ଘରେ ବସି ଏମିତି କରନ୍ତୁ e-KYC
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଏଲପିଜିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ସବସିଡି ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଓ ଆଧାର FaceRD ଆପ୍ (Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app)ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ବସି ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁହର ଏକ ଫଟୋ ବା ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୁଅନ୍ତି,ତେବେ ସେମାନେ ଏଲପିଜି(LPG) ବିତରକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଟୋଲ୍ -ଫି ହେଲଫ୍-ଲାଇନ୍ ର ସହାୟକା ନେଇପାରିବେ।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡିକର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।
ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୮୫୩ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୯୧୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ର ଦର ୧୯ କିଲୋ ପିଛା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୧,୮୮୪.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ଡିପୋ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
ଇ-କେୱାଇସି କାହିଁକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି?
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଛି:
ନକଲି ଏବଂ ନକଲି ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା।
କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟକିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ।
ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ରଖି ସବସିଡିର ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ। ଆଧାର ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
e-KYC ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ?
e-KYC କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ:
ଆଧାର କାର୍ଡ
ଏଲପିଜି ଉପଭୋକ୍ତା ନମ୍ବର
ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ (ସବସିଡି ପାଇଁ)
ଯଦି e-KYC କରା ନଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ?
ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ e-KYC ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି:
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ସବସିଡି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ସଂଯୋଗ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବସିଡି ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।