ଏବେ ATM ରୁ ବାହାରିବ PF ଟଙ୍କା, EPFO ଆଣୁଛି ନୂଆ ନିୟମ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ
EPFO 3.0: ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା ପିଏଫରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ପରି ଏବେ ଆପଣ ATM କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପିଏଫ୍ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ । EPFO ୩.୦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରେ ଖୁସିଖବର
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, EPFO ର ଏହି ନୂତନ ATM ଏବଂ UPI ସୁବିଧା ମେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପିଏଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପେପରଲେସ୍ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ କରିବା।
କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ATM?
EPFO ନିଜର ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ATM କାର୍ଡ ଜାରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଜମା ରାଶିର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ATM କିମ୍ବା UPI ଜରିଆରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
କିଏ ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା?
ଏହି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି:
- ଆପଣଙ୍କର UAN (ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର) ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ (ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, IFSC କୋଡ୍ ଏବଂ PAN କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)।
- ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ UAN ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
EPFO ୩.୦ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ:
- ଅଟୋ-କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ: ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଝନଝଟ ରହିବ ନାହିଁ।
- ସହଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର: ଚାକିରି ବଦଳାଇଲେ ପୁରୁଣା ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କାକୁ ନୂଆ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବେ ଅତି ସହଜ ହେବ।
- ଚେକ୍ ବୁକ୍ରୁ ମୁକ୍ତି: କ୍ଲେମ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ EPFO ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଦାବିର ସମାଧାନ କରିଛି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି କମିବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଜମା ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ।