8th pay commssion: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର, ଡବଲ ହେବ ଦରମା! ସରକାର ଦେଲେ ନୂଆ ଅପଡେଟ…
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉପହାର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏହାସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ (NC-JCM) ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୩ରେ ହେବ। ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,(NC-JCM) ବୈଠକରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସେୟାରଡ୍ ମେମୋରେଣ୍ଚମ୍(Shared Memorandum) ମଧ୍ୟ ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପେନସନ ଓ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଦରମା, ପେନସନ୍ ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କମିଶନ୍ ଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗତମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକପ ୩.୨୫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ NC-JCM ସଚିବ ଶିବ ଗୋପାଳ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୩ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି ଯେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମାର ଅଂଶ କରାଯାଉ।ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଘରଭଡା (HRA), ଯାତ୍ରାଭଡା (TA) ସହ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଓ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ୧୮ ମାସ ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ।କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦରମା ଓ ପେନସନ୍ ଷ୍ଟେକଚର୍ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅଧିନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦରମା ୨୦୨୭ ଶେଷ ବେଳକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।