8th pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୩ ଗୁଣା ବଢିବ ଦରମା; ଏହି ଦିନଠାରୁ ହେବ ଲାଗୁ!
ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୋଷଣା ସମଗ୍ର ସରକାରୀ କଳରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ସଠିକ୍ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କିଏ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହଁନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଘରଭଡ଼ା – ବଜାରରେ ଥିବା ସବୁକିଛି – ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦରମା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର – ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମୌଳିକ ଆଧାର ଯେକୌଣସି ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଗୁଣିତ କରାଯାଏ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ – ଏହି ସରଳ ସୂତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି।
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହାକୁ ୨.୮୬ ରୁ ୩.୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ୩.୦୦ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ ପଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୮,୦୦୦। ଯଦି ୩.୦୦ ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ୫୪,୦୦୦ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତା ଏହି ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପୁନଃଗଣନା କରାଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ମୌଳିକ ଦରମା ନୁହେଁ ବରଂ ମୋଟ ମାସିକ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକଳନ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ କମିଶନଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ସୁପାରିଶ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଧାର କରି ମହାନ ଯୋଜନା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ବବୃହତ ଲାଭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ସିଧାସଳଖ ଦରମା ଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତ ପେନସନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ପେନସନରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସରକାର ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୁଜବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଜିକାଲି, ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। କେତେକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରମା ତିନି ଗୁଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କେବଳ ଭ୍ରାମକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ।
ବେତନ କମିଶନ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରି ନେବା ଠିକ ନୁହେଁ।
ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ସୁପାରିଶ କରିବେ।
କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏକ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କାମ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, 8ମ ବେତନ କମିଶନ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।
(Disclaimer: ଏହି ଲେଖା କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାରିଖ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। )