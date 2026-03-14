8th Pay Commission: ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିବ ଦରମା! ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ! ୭ମ ବେତନ ଭଳି ମିଳିବ ବମ୍ପର ଲାଭ

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେତନ ସମୀକ୍ଷା କ’ଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ?

କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ନୂଆ ବେତନ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସ୍ତର କ’ଣ ହେବ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେବ।

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ସମୀକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି “ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର”। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ମୂଳତଃ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁଣକ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୭୦୦୦ ଥିଲା। ୨.୫୭ ଗୁଣକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ, ଲେଭଲ୍ ୧ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।

ଉପର ସ୍ତରରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଗୁଣକ କ’ଣ ହେବ।

DAର ଭୂମିକା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ର ଲେଭଲ୍। ସାଧାରଣତଃ, ନୂଆ ଗୁଣକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଂଗୃହିତ DA ମୂଳ ଦରମାରେ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ DA ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଗଠନ ଗଣନା ପାଇଁ ଆଧାର ଗଠନ କରେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ DA ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

କାହିଁକି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଗୁଣକ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ:କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର DA ଲେଭଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା, DA ପ୍ରାୟ ୧୨୫% ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଚ DA ଆଧାର କମିଶନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦରମା ଗଠନର ପୁନଃଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି:କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (FNPO) ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦରମା ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୩.୦ ରୁ ୩.୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ: ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସାଧାରଣତଃ, ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୮ ରୁ ୨୪ ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ କମିଶନ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 2,681